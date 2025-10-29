The independent newspaper of the University of Iowa community since 1868

DITV: Team Breast Friends Partners with Pinseekers

A nonproft Breast Cancer foundation hosts a golf fundraiser at Pinseekers in Tiffin.
Annika Perez, DITV News
October 29, 2025
Isabella Tisdale
Ben Splichal, general manager of Pinseekers, poses for a portrait at Pinseekers in Tiffin, Iowa on Thursday, Oct. 19, 2023.
