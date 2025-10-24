The independent newspaper of the University of Iowa community since 1868

The Daily Iowan
Donate
The independent newspaper of the University of Iowa community since 1868

The Daily Iowan
The independent newspaper of the University of Iowa community since 1868

The Daily Iowan

DITV: Newscast – Fri, Oct 24, 2025

DITV’s Friday Newscast
DITV Staff
October 24, 2025
Print this Story